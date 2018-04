PlayStation 5 sarà basata su architettura AMD Navi e CPU Zen?

Il sito web Semiaccurate ha pubblicato un breve approfondimento dedicato a. Il sito in questione in passato ha rivelato interessanti dettagli su PS4 Pro , anticipando di molto l'annuncio ufficiale di Sony, per questo l'articolo sta suscitando un discreto interesse.

Secondo quanto riportato, alla GDC di San Francisco un prototipo di PS5 sarebbe stato mostrato ad alcuni sviluppatori altamente selezionati: stando alle fonti di Semiaccurate, la piattaforma sarà basata su architettura AMD Navi e monterà una CPU della serie Zen. La GPU invece non sarebbe ancora stata definita al 100% ma si parla di una scheda (probabilmente targata AMD) che sarà "disponibile per la fine del 2018".

Sembra invece confermata l'esistenza di kit di sviluppo di PlayStation 5, i quali sarebbero già in possesso di numerosi team occidentali e asiatici. Per quanto riguarda il lancio della console Semiaccurate conferma i rumor circolati in precedenza che vorrebbero PS5 disponibile tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Spazio anche alla Realtà Virtuale: con PlayStation 5 dovrebbe fare la sua comparsa anche un nuovo modello di PlayStation VR e sembra che Sony voglia unire sempre di più le due piattaforme, tanto che il visore potrebbe essere venduto in bundle o magari far parte dell'hardware di "base", anche questa ipotesi al momento non appare troppo realistica.