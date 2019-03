PlayStation 5 sarà retrocompatibile? Lo suggerisce un nuovo brevetto

In queste ore sul forum di ResetERA è emerso un brevetto di Sony risalente al 2017 e apparentemente legato alla retrocompatibilità di PlayStation 5, sebbene la nuova console non venga mai citata espressamente nei documenti depositati.

Il brevetto realizzato da Mark Cerny (autore dell'architettura di PS4 e presumibilmente al lavoro anche sulla prossima console Next-Gen di Sony) parla di "un sistema di gestione del software legacy da parte della CPU", nessun riferimento come detto a PS5 ma appare chiaro come questo sistema sia stato ideato per far girare su una macchina software scritto per altre piattaforme.

Interessante la definizione di "Software Legacy" che viene utilizzata nel settore per indicare i contenuti classici ed i giochi per console precedenti. Non è la prima volta che si parla di retrocompatibilità su PlayStation 5 e questo brevetto testimonia una volta di più come Sony sia effettivamente al lavoro su questo aspetto, diventato nel corso degli anni sempre più importante e richiesto dai giocatori.

Secondo alcuni rumor recenti, PS5 avrà una interfaccia dinamica e, grazie al Deep Learning, la possibilità di regolare la difficoltà dei giochi in base alle capacità dei singoli utenti. Al momento ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni, per saperne di più dovremmo attendere la presentazione di PlayStation 5...