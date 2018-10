PlayStation 5 sarà retrocompatibile? Lo suggerisce un nuovo brevetto depositato da Sony

Sony Interactive Entertainment America ha recentemente registrato un nuovo brevetto che potrebbe suggerire che nella console di prossima generazione, PlayStation 5, verrà implementata la retrocompatibilità.

Come fanno notare i colleghi di GearNuke, dal punto di vista tecnico il funzionamento di questo sistema è molto simile al programma di retrocompatibilità di Xbox One, che negli ultimi anni ha ricevuto un notevole apprezzamento, sia dalla stampa che dai giocatori. Nell'abstract del brevetto non vengono menzionai i dispositivi di Sony, né tantomeno PlayStation 5, ma si fa riferimento a titoli della passate generazioni (legacy software), a texture da upscalare per adeguarle a schermi ad alta risoluzione e all'aggiunta di asset rimasterizzati.

Attualmente, sulle console di Sony non esiste qualcosa di simile al programma di retrocompatibilità di Xbox One. Che la compagnia giapponese abbia deciso di adeguarsi alla concorrenza? L'ipotesi non appare poi così remota, specialmente in vista della prossima generazione di console. Per esserne certi, in ogni caso, dobbiamo necessariamente attendere un annuncio ufficiale. Secondo le più recenti indiscrezioni, il reveal di PlayStation 5 sarebbe fissato per i primi mesi del 2019. Stando a un altro rumor, invece, Sony starebbe lavorando anche ad potenziamento dell'infrastruttura di rete del PlayStation Network in vista del lancio della prossima console.