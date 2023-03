PlayStation 5 scontata di 70 euro - scopri il link per acquistarla

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato un promozione assolutamente imperdibile su eBay che ci permette di acquistare una console Sony PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok ad un prezzo incredibile.

La promozione è ancora attiva, la console in versione con lettore di dischi in bundle con la copia digitale di God of War Ragnarok è acquistabile a soli 549 euro con spedizione gratuita e sconto di 70 euro dal prezzo di listino di 619,99 euro. Il prezzo di listino della console è di 549,99 euro, praticamente God of War Ragnarok è in regalo.

Clicca qui per visualizzare la promozione su PlayStation 5

Al momento della stesura di questo articolo, il venditore ha venduto ben 292 console, non sappiamo quante ne abbia ancora disponibili, probabilmente ancora pochissime. Dagli ultimi feedback che il venditore ha ricevuto, possiamo notare che chi ha acquistato la console l'ha ricevuta in tempi strettissimi ed è super soddisfatto dell'acquisto.

Acquistando la console oggi, verrà consegnata tra il 24 ed il 27 marzo con corriere espresso. Vi consigliamo di completare i vostri acquisti su eBay sempre pagando con PayPal in modo da essere assicurati durante tutta la procedura di acquisto e, se qualcosa non andasse bene, di ottenere un rimborso direttamente da parte di PayPal.