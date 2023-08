Playstation 5, Scry Artic promette: addio al surriscaldamento della console

Su Kickstarter è partita la campagna per promuovere un nuovo dispositivo di raffreddamento della Playstation 5. Si chiama Scry Artic ed è un accessorio che si aggancia sul retro della PS5 con il compito di risucchiare l'aria calda dal sistema più rapidamente.

La Playstation 5 non è sempre esente da fenomeni di eccessivo aumento della temperatura della console, che alcuni giocatori hanno segnalato soprattutto in riferimento ad alcuni giochi. Tra i casi più recenti, abbiamo ad esempio il surriscaldamento PS5 causato da Final Fantasy 16.

Lo Scry Artic nasce proprio per migliorare questo aspetto. Utilizza sei ventole ad alta velocità che funzionano a 10.000 RPM per mantenere fresca la PS5. Scry afferma che, nonostante possa sembrare rumoroso all'apparenza, in verità emette solo circa 40 decibel, più o meno lo "stesso livello di rumore di una biblioteca".

Secondo Scry, che ha iniziato una campagna Kickstarter per "il dispositivo di raffreddamento per PlayStation 5 più avanzato al mondo", le ventole sono costruite per funzionare all'unisono ed estrarre continuamente elevati volumi di calore.

L'accessorio gira intorno a molte delle porte sul retro del sistema, come quelle per HDMI, alimentazione ed Ethernet, e si collega a una delle porte USB. Tuttavia, ha anche un dispositivo di collegamento USB SuperSpeed con velocità fino a 10 Gbps. L'Artic supporta sia l'orientamento orizzontale che verticale e ha anche dei LED bianchi che si illuminano per mostrare che è acceso.

Usando dispositivi di imaging termico durante la riproduzione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Scry ha mostrato durante il suo test che una PS5 senza un Artic collegato aveva una temperatura interna di circa 136 gradi Fahrenheit, mentre una con un Artic si aggirava intorno ai 95 gradi Fahrenheit.