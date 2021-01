La PlayStation 5 si può sdraiare o mettere anche in orizzontale?

In attesa di avere ulteriori notizie su eventuali nuove scorte di Playstation 5 disponibili per l’acquisto, di cui si è recentemente tanto parlato, sono in molti a chiedersi se la nuova console di casa Sony può essere posizionata in orizzontale, oltre che in verticale come visto all’interno delle presentazioni ufficiali.

In effetti, nella maggior parte delle immagini promozionali PlayStation 5 appare sempre posizionata in senso verticale, segno del fatto che Sony stessa suggerisce di mantenere questo orientamento per massimizzare l’efficienza della ventilazione interna della console.

Nonostante questo, però, non preoccupatevi, perché se lo spazio disponibile in casa vostra non vi consentirebbe di tenere PlayStation 5 in posizione verticale potrete comunque metterla in orizzontale. In questo senso torna infatti molto utile la piccola base di forma circolare compresa all'interno della confezione della console, la quale può essere utilizzata come piedistallo d'appoggio per PlayStation 5, sia che desideriate metterla in posizione verticale sia in posizione orizzontale.



Ecco come montare la base di PS5 in maniera corretta, il procedimento è piuttosto semplice ma la prima volta potrebbe richiedere qualche minuto in più del previsto, assicuratevi di agganciare la base correttamente così che non fuoriesca dalla sede in alcun caso.