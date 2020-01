PlayStation 5: secondo un crescente rumor, Sony potrebbe saltare anche l'E3 2020

Uno dei temi più discussi in questo inizio del 2020, che ricordiamo essere l'anno della tanto attesa next-gen, riguarda la presentazione definitiva delle nuove console ed in particolare di PlayStation 5. In queste ultime ore sta prendendo quota il rumor secondo cui la console di Sony non sarà presente al prossimo E3 2020.

Secondo una fonte non meglio precisata entrata in contatto con i colleghi di VGC, PlayStation potrebbe infatti saltare anche questa edizione del famoso show videoludico di Los Angeles. Il rumor sembra rafforzato dal fatto che l'organizzazione alla base dell'E3, l'Entertainment Software Association (ESA), in questo periodo dell'anno avrebbe già dovuto annunciare la line up dei partecipanti. Va detto però che ESA ha attraversato un periodo di grande ristrutturazione con conseguente cambiamento del CEO e che questo fattore potrebbe aver influito su un eventuale ritardo. Inoltre, sempre secondo VGC, il team che organizza gli eventi Xbox starebbe lavorando partendo dal presupposto che PlayStation non sarà all'evento e che quindi all'E3 2020 si dovrà sfruttare lo spazio di conseguenza.

Anche Jason Schreirer di Kotaku si dice quasi certo sull'assenza di Sony al prossimo E3 2020. In ogni caso, precisa VGC, secondo le loro fonti la divisione PlayStation starebbe ancora contrattando la propria presenza alla fiera di Los Angeles. Ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi della questione. Intanto in vista del lancio della nuova PlayStation 5, Sony ha assunto un ex esecutivo di Microsoft.