PlayStation 5: secondo Jim Ryan 'il prezzo non sarà necessariamente il più basso'

Nella lunga intervista concessa da Jim Ryan a GamesIndrustry.biz sono emerse interessanti informazioni sull'approccio che Sony intende adottare per delineare il prezzo di PlayStation 5 nel particolare contesto economico che stiamo vivendo.

Parlando della possibilità che le persone possano non avere una grande disponibilità economica a causa delle recente crisi causata dal Coronavirus, il CEO di Sony Interactive Entertainment ha dichiarato: "Penso che il miglior modo in cui possiamo affrontare la questione sia quello di fornire la migliore proposta di valore possibile. Non intendo necessariamente il prezzo più basso. Il valore è una combinazione di molte cose. Nel nostro settore significa giochi, significa numero di giochi, il prezzo dei giochi...e come tutto questo possa avvalersi del set di funzionalità della piattaforma".

Insomma, Jim Ryan non si è sbilanciato sul prezzo della nuova PlayStation 5 ma ha fornito la visione della società: il prezzo non sarà necessariamente basso ma la qualità offerta ripagherà ogni centesimo speso. Nel comunicato ufficiale pubblicato da Sony lo stesso Ryan ha parlato della sfida relativa al prezzo di lancio di PS5. Per scoprire le reali potenzialità della nuova console non resta che attendere l'evento in programma per il 4 giugno.