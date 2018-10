PlayStation 5: secondo un rumor la nuova console Sony verrà svelata all'inizio del 2019

Una recente indiscrezione comparsa su 4Chan e poi ripresa da varie testate internazionali rivelerebbe che l'annuncio di PlayStation 5 sarebbe più vicino del previsto e potrebbe avvenire nei primi mesi del 2019, con successiva presentazione completa al prossimo E3 di Los Angeles.

Trattandosi di un rumor pubblicato su 4Chan molti hanno subito archiviato la questione come fake news, secondo SegmentNext però ci sarebbe del vero in quanto riportato, con Sony che vorrebbe seguire la stessa linea adottata per PlayStation 4, con presentazione nei primi mesi dell'anno (probabilmente a febbraio o marzo), maggiori dettagli all'E3 di Los Angeles e infine commercializzazione prevista tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020.

Su questo aspetto ci sono ancora molti dubbi, allo stato attuale non è chiaro quando Sony voglia lanciare PlayStation 5, secondo gli analisti la nuova console potrebbe uscire tra il 2020 e il 2021 ma c'è chi ipotizza anche una disponibilità prevista per la fine del 2019.

La cancellazione della PlayStation Experience 2018 ha portato molti analisti a pensare che Sony stia concentrando le sue energie sulla presentazione di PlayStation 5 e che non ci siano altri titoli first party per PlayStation 4 in lavorazione oltre a The Last of Us II, Death Stranding e Ghost of Tsushima.