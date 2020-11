PlayStation 5: una settimana di appuntamenti su Twitch per scoprire la next-gen di Sony

Ormai ci siamo davvero, la next-gen è al suo esordio e dopo aver parlato a lungo di Xbox Series X è ora il momento della console di casa Sony. Ci attende quindi una lunga settimana di appuntamenti in compagnia di PlayStation 5 e della redazione di Everyeye.

Per celebrare l'avvento di PlayStation 5 abbiamo infatti preparato una serie di appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye per scoprire insieme tutte le caratteristiche della nuova console targata Sony, analizzandone dettagli tecnici, line-up e strategie per il futuro. Di seguito l'elenco di tutte le live in programma:

Mercoledì 11 novembre ore 10:00 - Maratona PS5: Dashboard e Giochi di Lancio

e Giovedì 12 novembre ore 13:00 - Demon's Souls (PS5)

(PS5) Giovedì 12 novembre ore 18:00 - The Pathless (PS5)

(PS5) Venerdì 13 novembre ore 13:00 - Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS5)

(PS5) Sabato 14 novembre ore 13:00 - PS5: retrocompatibilità e PlayStation Plus Collection

e Domenica 15 novembre ore 13:00 - PS5: DualSense e Audio 3D nei first party e third party

Insomma, nel corso della settimana sviscereremo tutte le novità di PlayStation 5 e della next-gen secondo Sony in compagnia della redazione. Come sempre sarà possibile interagire con i nostri frontman e con la fantastica community di Everyeye: unico requisito, lasciare un follow al canale Twitch di Everyeye e attivare le notifiche per non perdersi nemmeno un appuntamento! Se volete arrivare preparati, potete trovare la recensione di PlayStation 5 sulle nostre pagine.