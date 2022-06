PlayStation 5: Share Factory si aggiorna con Bits, la nuova esperienza di editing

L'app di editing gratuita Share Factory su PS5 ha appena ricevuto un nuovo, importante aggiornamento che amplia le funzionalità di editing dello Studio multimediale attraverso l'aggiunta degli strumenti inediti di Bits.

Attraverso Bits, spiega il Produttore Senior di SIE Stuart Platt dalle colonne del PS Blog, tutti i fruitori di Share Factory possono accedere a un sistema semplificato per la personalizzazione e condivisione delle proprie clip e istantanee di gioco.

Il modulo Bits porta in dote tanti stili da selezionare per realizzare brevi filmati, animazioni scherzose e reinterpretazioni di meme famosi. Si tratta perciò di una nuova modalità di editing, parallela e complementare agli strumenti già accessibili in Share Factory, che rende più facile (e quindi veloce) creare clip da salvare in locale o condividere in rete attraverso le piattaforme social di proprio interesse.

Bits, inoltre, si integra alla PS App e permette a tutti i creatori di contenuti su PlayStation 5 di accedere automaticamente a tutte le clip realizzate con questa nuova funzione di Share Factory direttamente dal proprio smartphone e, da lì, velocizzarne il processo di condivisione sui social media. Date un'occhiata al video di Bits confezionato dagli sviluppatori di Share Factory e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa nuova funzione integrata nel principale strumento di editing video su PS5.