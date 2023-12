PlayStation 5: Showcase in arrivo a inizio 2024? Il calendario di Sony lascia ben sperare

Dopo aver fatto da grancassa mediatica ai dati di vendita aggiornati di PlayStation 5 nel 2023, il team social di Sony Interactive Entertainment stila il calendario dei videogiochi in uscita nella prima metà del 2024, una scaletta che lascia ben sperare per l'arrivo di uno Showcase.

Da qui alla primavera, infatti, la community PS5 avrà modo di immergersi in un multiverso di esperienze interattive tanto ampio e variegato da comprendere il picchiaduro Tekken 8, lo sparatutto sci-fi Helldivers 2, il GDR Final Fantasy 7 Rebirth, l'action adventure Rise of the Ronin e, ultima ma non per ordine di importanza, l'espansione La Forma Ultima di Destiny 2.

Il calendiario delle prossime, importanti uscite su PlayStation 5 viene rimbalzato sui social e sui forum di settore dai curatori del PS Blog con un approfondimento che, come facilmente intuibile, sta alimentando le speranze degli appassionati per l'arrivo di un nuovo evento interamente dedicato alle esclusive e ai principali videogiochi multipiattaforma in procinto di approdare sulla console Sony.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che ci sia 'materiale a sufficienza' per uno Showcase a tema PS5 a inizio 2024 o, al contrario, ritenete che Sony si 'limiterà' a pubblicizzare singolarmente i videogiochi più importanti con la consueta copertura mediatica di clip, diari di sviluppo su PS Blog e interventi degli sviluppatori? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro speciale sui videogiochi in uscita nel 2024 su PS4 e PlayStation 5.