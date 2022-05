PlayStation 5: showcase a inizio giugno? Nuove voci sull'evento Sony

Nell'ultimo episodio del podcast di MBG viene ribadito come Sony avrebbe effettivamente in programma un nuovo showcase previsto per giugno, presumibilmente a inizio mese, durante la prima o seconda settimana.

Non si tratta in realtà di una notizia del tutto inedita bensì di una conferma a quanto dichiarato da Jeff Grubb, anche il giornalista di VentureBeat e insider ha parlato di un evento Sony in arrivo la prima settimana di giugno, pur senza poter confermare nulla direttamente.

Le tempistiche sono certamente in linea con i tempi dell'industria, anche se l'E3 2022 è stato cancellato, molti publisher si stanno adoperando per occupare la stessa finestra temporale. Microsoft terrà uno showcase il 12 giugno mentre Geoff Keighley inaugurerà la Summer Game Fest pochi giorni prima, il 9 giugno. E' quindi plausibile pensare che anche Sony voglia sfruttare questa finestra con uno show organizzato all'inizio del mese o comunque entro la prima metà di giugno.

Che sia questa l'occasione giusta per rivedere in azione God of War Ragnarok? L'estate ci fornirà sicuramente maggiori informazioni sull'avventura di Kratos e con ogni probabilità scopriremo se il gioco uscirà entro la fine dell'anno o se verrà rinviato al 2023, come molti insider e leaker temono data l'assenza di notizie concrete negli ultimi mesi.