PlayStation 5: Shuhei Yoshida consiglia una lista di giochi indie da tenere d'occhio

Con un lungo post pubblicato sul PlayStation Blog, lo storico presidente di SIE Worlwide Studios e responsabile dei PlayStation Indies Shuhei Yoshida, ha fornito una lista di titoli indipendenti in uscita su PlayStation 5 da tenere d'occhio.

Dopo aver raccontato ai fan di essersi divertito con la nuova PS5 e con titoli di punta come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ma anche con indie come The Pathless e Bugsnax, Yoshida ha voluto presentare un elenco di giochi indipendenti che usciranno nel futuro prossimo su PlayStation 5 (e sulla cara, vecchia PS4).

Il primo in elenco è l'atteso Kena: Bridge of Spirits, un gioco ricco di esplorazione e combattimenti ambientato in un mondo meraviglioso. Yoshida è rimasto piacevolmente colpito dalla presenza dei Rot, simpatici esserini pronti a catturare il cuore dei giocatori. La seconda proposta passa da Nour: Play With Your Food di Terrifyng Jellyfish: un titolo adatto agli appassionati di cucina che potranno sbizzarrirsi tra panckake, ramen, boba e tante altre pietanze con le quali divertirsi senza preoccuparsi di pulire. La lista prosegue con Five Night at Freddy's: Security Breach, un gioco che alza il livello di tensione grazie alle atmosfere inquitanti rese ancora più realistiche dal sapiente uso del ray tracing. Ancora, Oddworld: Soulstorm, il nuovo capitolo della celebre saga iniziata nel lontano 1997 e TemTem, l'MMO di Crema Games fortemente ispirato al mondo dei Pokémon. Infine non poteva mancare uno dei giochi più belli dell'anno, Disco Elysium, che farà il suo esordio anche su console nel 2021.

Insomma, la lista della spesa di Shuhei Yoshida offre tante ore di intrattenimento. Intanto Jim Ryan è tornato a parlare del costo dei giochi per PlayStation 5 e sulla possibilità che il prezzo possa cambiare in futuro.