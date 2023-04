PlayStation 5: è sicuro tenerla accesa tutta la notte?

A meno che non abbiate connessioni particolarmente veloci, il download di patch e giochi su PlayStation 5 potrebbe avere un impatto negativo sulle vostre partite nei giochi online. È per questo motivo che molti tengono la console Sony accesa di notte per scaricare: si tratta di una scelta saggia?

È improbabile che la vostra PlayStation 5 possa danneggiarsi restando accesa nel corso della notte, dal momento che il semplice download di file non causa il surriscaldamento della macchina e le ventole non lavorano quindi a pieno regime. Il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui doveste lasciare la console accesa mentre un gioco è avviato potrebbe avere delle conseguenze, ma è possibile ovviare a questo problema impostando lo spegnimento automatico dal menu del risparmio energetico.

A questo proposito, l'unico inconveniente dell'accensione prolungata della console è quello dei consumi. Sappiate che PlayStation 5 consuma molta più energia mentre c'è un gioco avviato (tra i 209W e i 210W), ma non è trascurabile nemmeno il quantitativo di corrente 'sprecata' mentre si lascia la console nella schermata principale senza applicazioni in uso, che è pari a 45,6W. Se proprio dovete tenere la vostra PS5 accesa quindi, sarebbe preferibile tenerla in modalità riposo mentre scarica giochi e aggiornamenti, così da consumare circa 1,2W. Sappiate inoltre che la macchina da gioco Sony ha un consumo di 0,35W quando è in modalità riposo e non esegue alcuna funzione, ma è solo pronta per l'avvio rapido.

