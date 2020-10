PlayStation 5: quanto è silenziosa la nuova console Sony?

PlayStation 5 è finalmente giunta nelle mani di pochi fortunati content creator e giornalisti giapponesi: pertanto cominciano ad emergere alcune novità ufficiali sia sul DualSense, sia sulla console Sony.

In particolar modo, un articolo sul portale nipponico 4gamer.net riporta interessanti informazioni sul sistema di aerazione della piattaforma next gen di Sony. Stando alla redazione della testata giapponese il meccanismo di aerazione aspira aria dalla parte superiore frontale, probabilmente anche dal basso, e la emette dal retro. A giudicare dalla struttura, sembra che si tratti di una ventola incorporata nel case, e l’alloggiamento funziona anche da custodia per proteggerla. 4gamer.net rivela inoltre che la ventola risulta molto silenziosa e piuttosto efficiente, in modo tale che la console non emetta troppo calore.

A questo punto il sito si chiede quale potrebbe essere la temperatura che il meccanismo di raffreddamento è in grado di sostenere. L’autore del testo afferma di aver iniziato a giocare a uno dei titoli di lancio di PS5, ossia Godfall, e di aver ricontrollato la scocca della console dopo un bel po’ di tempo: in base alla sua esperienza, l’aria emessa dalla porta d’uscita era alquanto leggera, e non particolarmente calda, segno che la ventola non andava troppo sotto sforzo. A giudicare dalle specifiche di PS5, in aggiunta, il sistema di raffreddamento dovrebbe attivarsi quando la temperatura raggiunge i 55-60 gradi centigradi. Nelle condizioni di test effettuate da 4gamer.net la ventola si sentiva a malapena, e il sistema di raffreddamento non veniva quindi messo a dura prova.

Entrando più nel dettaglio, il portale rivela che lo studio in cui è stato effettuato il test era un seminterrato, con quattro luci accuratamente posizionate sul soffitto, e con una temperatura di circa 30 gradi centigradi. In un ambiente casalingo, la temperatura media dovrebbe però essere inferiore, e attestarsi intorno ai 20-25 gradi. Di conseguenza, immaginando l’utilizzo della console in casa, è altamente probabile che PS5 non generi alcun tipo di forte rumore. Sembra inoltre che il luogo in cui la console viene posizionata abbia un grande impatto sulla performance: è necessario infatti garantire uno spazio sufficiente per l’aspirazione e lo scarico. 4gamer.net consiglia di avere uno spazio di 10-15 centimetri su tutti i lati, ossia parte anteriore, posteriore, sinistra e destra, così da assicurare una corretta circolazione dell’aria.

Traduzione dal giapponese a cura di Giulia Martino e Davide Savio