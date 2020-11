PlayStation 5: un sito per vedere quali sono i giochi PS4 compatibili e non funzionanti

C'è ancora confusione riguardo la retrocompatibilità di PlayStation 5, in particolar modo dopo che Ubisoft ha svelato una serie di giochi non funzionanti per poi rimuovere il post, situazione poco chiara anche per quanto riguarda i giochi VR compatibili con PS5.

Basandosi sulle API ufficiali di Sony, l'utente di ResetERA andshrew ha creato un sito per scoprire tutti i giochi compatibili con PS5, estraendo i dati dal sito ufficiale PlayStation. Il sito contiene un lungo elenco di giochi evidenziati come compatibili, avviabili, non compatibili e persino in stato N/A, ovvero con nessuna indicazione disponibile, stato ideale di vecchie beta, alpha e demo.

La lista dei giochi compatibili è lunghissima, ci sono però anche tanti giochi in stato "bootable", ovvero funzionanti ma non testati alla perfezione e dunque con qualche possibile problema, tra questi troviamo ad esempio Dead Nation Apocalypse Edition, KickBeat Special Edition, LittleBigPlanet 3 (versione USA), The Walking Dead Season 1, Assassin's Creed Chronicles India e Russia, APB Reloaded, Project CARS, Lara Croft and the Temple Os Osiris e Sleeping Dogs Definitive Edition, solamente per citarne alcuni.

Selezionando invece giochi e app non compatibili troviamo vecchie versioni di applicazioni come Crunchyroll, Netflix, Prime Video, Rakuten TV e BBC iPlayer, oltre a Beta e Alpha di produzioni come Destiny, Evolve e Bloodborne, tra i giochi invece citiamo Final Fantasy XV Episode Duscae, Shadow Complex Remastered, Joe's Diner, Hitman GO Definitive Edition, Hitman Sniper Assassin e NBA Playgrounds 2.

Anche P.T. Silent Hills non funzionerà su PS5, come già confermato dall'assistenza PlayStation nelle scorse settimane. La lista in ogni caso è in continuo aggiornamento, vi consigliamo quindi di mettere il sito nei preferito e tornare a visitarlo in caso di necessità.