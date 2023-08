PlayStation 5 Slim, arriva un nuovo video leak: che stia per uscire sul mercato?

Negli ultimi giorni vi è stato un gran parlare di PS5 Slim e dei rumor che parlano dei 5 cm in meno e del cambio al design. Fino a poche ore fa si credeva che quest'ultime voci di corridoio fossero l'ennesimo caso di indiscrezioni trapelate in rete con poca attendibilità, ma il recente cambio di rotta in tal senso potrebbe confermare questi leak.

Ad oggi non vi sono informazioni ufficiali sull'uscita di una rivisitazione estetica di PlayStation 5, ma nel pomeriggio dell'11 agosto 2023 - data odierna - è spuntata in rete una foto di PS5 Slim che farebbe vedere il nuovo modello della console. Per il momento tutto tace da Sony, ma a distanza di poco tempo dalla pubblicazione della testimonianza fotografica su Internet è apparso online un video che mostra PlayStation 5 Slim.

Il contenuto incriminato mostra, stando a quanto riportato dalla fonte, il case CFI-2016 PS5. Dalla clip di breve durata - pari a 8 secondi circa - è possibile osservare nuovamente quanto descritto dai rumor degli scorsi giorni: PS5 Slim risulta essere ridimensionata in termini di dimensioni e peso, collocandosi in linea con la rivisitazione hardware avvenuta a qualche anno di distanza dall'uscita di PlayStation 4 con PlayStation 4 Slim. Che possa quindi arrivare anche una versione PRO di PlayStation 5? Attualmente improbabile, ma non impossibile. Ciò nonostante, le testimonianze della giornata di oggi che confermano la presunta esistenza di PS5 Slim e il recente taglio di prezzo alla versione base della console lascerebbero intendere che siano in arrivo delle novità.