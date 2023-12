PlayStation 5 Slim + COD MW3 in sconto da GameStop, online e in negozio

Da GameStop il Natale arriva prima: online e nei negozi (fino ad esaurimento delle scorte disponibili) trovate un nuovo bundle con PlayStation 5 Slim e Call of Duty Modern Warfare III in offerta ad un prezzo speciale.

PlayStation 5 Slim + Call Of Duty MW3 a €599.96, offerta valida solamente dal 15 al 17 dicembre 2023, una promozione lampo che vi permetterà di acquistare a prezzo ridotto la nuova PS5 Slim con lettore ottico modulare insieme ad uno dei giochi più venduti del momento, ultimo episodio della serie Call of Duty.

Da GameStop trovate anche le offerte incredibili sui giochi PlayStation con sconti su God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Demon's Souls, Ghost of Tsushima Director's Cut, Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Miles Morales e tanti altri giochi PS4 e PS5, in offerta fino al 24 dicembre compreso, salvo esaurimento scorte.

Una bella occasione per rimpolpare la vostra libreria di giochi con gli sconti di Natale GameStop. Ricordatevi che se ordinate online, la consegna prima di Natale non è più garantita dopo il 14 dicembre.