PlayStation 5 Slim costa meno da oggi: sconto di 75 euro fino al 27 marzo

Sony Interactive Entertainment annuncia una nuova promo PlayStation 5: dal 14 marzo e fino al 27 marzo è possibile acquistare PlayStation 5 Slim con uno sconto di 75 euro sul prezzo di listino (prezzo promozionale consigliato al pubblico).

La nuova promozione è attiva presso tutti i rivenditori italiani aderenti all'iniziativa. Sony ricorda che il prezzo promozionale consigliato al pubblico è di €474,99, prezzo minimo precedente consigliato negli ultimi 30 giorni € 474.99, effettivamente praticato anche dal 12 al 25 febbraio 2024.

I prezzi indicati sono praticati su PlayStation Direct e potrebbero subire variazioni a discrezione dei rivenditori aderenti. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte, l'offerta valida solamente sulla console PlayStation 5 (model group - slim) con unità disco su direct.playstation.com dal 15 al 31 marzo 2024 e presso i rivenditori selezionati aderenti all'iniziativa dal 14 al 27 marzo 2024.

Compra PS5 Slim a 472 euro in offerta

Nel momento in cui scriviamo PS5 Slim Standard Edition con lettore ottico costa 472 euro su Amazon.it, una bella occasione di risparmio per acquistare la console Sony ad un prezzo inferiore a quello consigliato dalla nuova promo. Con i 75 euro risparmiati grazie all'offerta di Sony potrete acquistare un secondo controller DualSense, un abbonamento PlayStation Plus o un gioco... buon divertimento!