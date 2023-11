PlayStation 5 Slim: c'è chi critica il design, a te piace?

Poco ma sicuro, PS5 Slim sta creando forti spaccature tra i fan , tra chi non la apprezza e chi invece preferisce questo modello dalle dimensioni più contenute. Voi da che parte state? Preferite l'originale PS5 oppure la Slim vi ha convinto? Nel frattempo nuovi scatti hanno confermato che PS5 Slim ha bisogno di connessione Internet per l'installazione del lettore ottico, sebbene soltanto per la prima volta.

Tra i commenti sotto al tweet sono in tanti a criticare la nuova PS5: c'è chi la considera una console "fake" lasciandosi quindi andare a battute e paragoni con alcuni modello fasulli distribuiti in precedenza. Diversi utenti si dicono felici di essere in possesso della prima PS5, manifestando il proprio malcontento per la revisione effettuata dal colosso nipponico considerata "peggiore" come design e struttura.

A quanto pare alcune PS5 Slim sono già in circolazione: ciò ha permesso anche di fare i primi confronti dal vivo tra PS5 Slim ed il modello PS5 originale in modo così da avere più chiare le differenze in termini di design e dimensioni tra le due edizioni. Non tutti però sono convinti del nuovo look.

