PlayStation 5 Slim esce il 24 novembre in Italia, è ufficiale. Ecco quanto costa

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato la data di uscita di PS5 Slim nel nostro paese: come anticipato da alcuni leak, la nuova versione della console è disponibile dal 24 novembre 2023 in Italia.

Il nuovo modello di PlayStation 5 sarà disponibile da domani presso rivenditori selezionati e su PlayStation Direct al prezzo consigliato di 549.99 euro per il modello con lettore ottico e 449.99 euro la versione all-digital. La base verticale per PS5 Slim è venduta separatamente al prezzo di 29,99 euro mentre il lettore Blu-Ray è in vendita a 119,99 euro.

Sony ricorda che "La Console PlayStation®5 (model group – slim) non rientra in nessuna promozione attualmente presente sul mercato sui prodotti PlayStation."

Da notare come venga adottata per la prima volta la denominazione Slim, ad oggi mai ufficializzata dalla compagnia, che si è sempre riferita a questo modello con il termine nuova PS5. PlayStation 5 Slim è equipaggiata con un SSD da 1TB, ricordiamo inoltre che questa versione andrà a sostituire la console attualmente in commercio, il vecchio modello uscito nel 2020 resterà disponibile fino ad esaurimento scorte, terminate le unità disponibili presso i rivenditori la produzione verrà interrotta e si potrà acquistare solo la nuova PS5 Slim.



Negli USA è stato avvistato un bundle PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2, al momento però non sappiamo se questo arriverà anche in Europa oppure no.