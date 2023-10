PlayStation 5 Slim: ok, il prezzo è giusto? Riflessioni dopo l'annuncio

Con l'approssimarsi del terzo compleanno di PlayStation 5 e dopo mesi di rumor, rivelatisi infine del tutto veritieri, Sony si è finalmente decisa a annunciare PS5 Slim, una nuova versione della console più piccola nel peso e nelle dimensioni, ma non nel prezzo.

La nuova PlayStation 5 Slim è piuttosto differente, nella filosofia, dalla versioni ridotte delle precedenti console della casa. È infatti caratterizzata da un design modulare, che prevede la presenza di un Lettore Dischi UHD Blu-Ray estraibile (e venduto anche separatamente) che può essere montato e smontato a piacimento. La console verrà dunque lanciata entro la fine del 2023 in due differenti versioni: una Digital Edition sprovvista dell'Ultra HD Blu-ray Disc Drive da 449,99 euro, e una versione comprensiva di lettore da 549,99 euro. Gli acquirenti della Digital Edition che in un secondo momento decideranno di aggiungere il disc drive, potranno acquistarlo separatamente a 119,99 euro, vedendo dunque il costo complessivo dell'apparato lievitare fino a 569,98 euro.

Ok, tutto molto interessante, ma il prezzo è giusto? Rispondere a questa domanda richiede un'attenta riflessione e diverse considerazioni. Innanzitutto ci sono opinioni contrastanti sulla reale utilità di un lettore estraibile. In genere un videogiocatore sa fin dall'inizio se ha bisogno di una lettore o meno: c'è chi ama il formato fisico e chi no; ci sono persone che già posseggono una libreria di giochi retail per PS4 e/o PS5 e chi invece entra nell'ecosistema per la prima volta, potendo costruire una raccolta interamente digitale da zero senza pensieri; infine ci sono i cinefili, magari sprovvisti di un lettore ad-hoc, che gradirebbero sfruttare la propria collezione di film in Blu-ray con la console, la cui scelta è dunque obbligata.

D'altro canto, un acquirente di una PS5 Slim Digital Edition potrebbe rendersi conto solo in un secondo momento di avere bisogno di un lettore Blu-ray UHD. Non c'è nulla di male ad avere un ripensamento, le esigenze possono cambiare con il tempo. Purtroppo per lui, sarà costretto ad acquistarlo al prezzo di 119,99 euro, finendo per sborsare una totale di ben 569,98 euro, una somma superiore a quella del bundle completo, che abbiamo visto ammontare a 549,99 euro. Un prezzo di 99,99 euro per il lettore venduto separatamente sarebbe senz'altro stato preferibile.

Analizziamo ora i prezzi delle due confezioni di PlayStation 5 Slim: ebbene, sono identici ai prezzi di listino dei due modelli attuali di PS5 Fat, dunque 549,99 euro e 449,99 euro (l'avrete senz'altro capito, ma ci teniamo a precisare in questa analisi non stiamo prendendo in considerazione eventuali offerte e tagli di prezzi momentanei).

Qui viene dunque a palesarsi un'altra criticità: le versioni Slim delle precedenti console PlayStation sono sempre state messe in commercio a prezzi inferiori rispetto alle unità di lancio. Un paio di esempi? PlayStation 3 è stata lanciata nel 2006 a 599,99 euro (modello 60 GB) e 499,99 euro (modello 20 GB), mentre la sua versione slim è arrivata tre anni più tardi a 299 euro. PlayStation 4 ha debuttato nel 2013 a 399 euro, invece PS4 Slim è uscita nel 2016 a 299 euro. Per PS5 Slim bisognerà invece sborsare gli stessi identici soldi del modello Fat. Anzi, anche di più rispetto al lancio del 2020, visto che i due modelli di PS5 hanno subito un aumento di prezzo di 50 euro nel 2022, dunque nel pieno del loro ciclo vitale. Il pricing è probabilmente stato condizionato dal particolare scenario economico mondiale e da una generazione segnata da una cronica carenza di materiali e scorte, ma anche da questo punto di vista avremmo gradito un sforzo maggiore da parte di Sony. Allo stato attuale potrebbe persino essere preferibile comprare un vecchio modello in offerta.

Ora la palla passa a voi, cosa ne pensate del prezzo di PS5 Slim? È giusto o è troppo alto? Diteci la vostra!