PlayStation 5 Slim, al via i preordini proprio adesso su Amazon Italia

Su Amazon sono attivi proprio adesso i preordini della nuovissima console PlayStation 5 Slim nella sua edizione Standard con lettore di dischi al prezzo di 549,99 euro, la spedizione è gratuita.

Se desiderate la console al day-one, vi consigliamo di procedere immediatamente al preordine, il rischio che le console possano esaurire in pochi minuti è realmente concreto, di seguito i link ai preordini di entrambe le versioni della console:

Vi elenchiamo le caratteristiche tecniche della nuova console, ricordandovi che monterà un SSD interno da 1 TB e sarà il 30% più piccola della console PlayStation 5 attualmente in vendita:

Vi ricordiamo inoltre che Sony ha annunciato che sarà l'unica versione di console PlayStation 5 in vendita, quindi una volta esaurite le scorte dell'edizione "fat", non sarà più possibile acquistarla.

