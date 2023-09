Che fine hanno fatto PlayStation 5 Slim e PS5 PRO, esistono davvero?

Siamo ormai in autunno e una domanda ci sorge spontanea: che fine ha fatto la tanto rumoreggiata PlayStation 5 Slim in uscita a settembre, secondo i soliti bene informati? Ad oggi non sappiamo davvero nulla sulla revisione della console Sony. Proviamo a fare chiarezza.

Sony ha da poco annunciato il bundle console PS5 con EA Sports FC 24 in uscita a fine settembre, anche in questo caso, ancora una volta (così come il bundle PS5 x Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition) ci troviamo di fronte al modello standard della console, quello già in commercio da anni, per capirsi.

Ci si aspettava il lancio di PlayStation 5 Slim a settembre ma è evidente che le cose non siano andate (e non andranno) così, possiamo quindi ipotizzare il lancio di PS5 entro fine anno oppure ormai se ne riparlerà nel 2024? E' difficile fare delle ipotesi concrete, in autunno Sony lancerà nuovi dispositivi della famiglia PlayStation tra cui PlayStation Portal e le cuffie Pulse 3D Wireless Elite e gli auricolari Pulse Explore, è difficile pensare che ci sia spazio anche per far uscire la revisione di una console casalinga.

Intanto, nelle scorse ore un leak ha svelato l'alimentatore e la ventola della nuova PS5. La sensazione è che il lancio di PlayStation 5 Slim sia stato rimandato all'inizio del prossimo anno, ma è solo una ipotesi dal momento che il mercato ci ha insegnato che questo tipo di prodotto può essere commercializzato anche con un minimo anticipo e senza un grosso battage pubblicitario alle spalle.

PlayStation 5 Pro è invece scomparsa dai radar di leaker e insider, probabilmente ne sapremo di più nel 2024, magari con presentazione in estate e uscita entro la fine dell'anno o nella prima metà del 2025. E voi cosa ne pensate?