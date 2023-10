PlayStation 5 Slim uscirà a inizio novembre negli USA? Un leak svela ma data

Pochi giorni fa, un noto leaker ha rivelato la possibile data di uscita di PlayStation 5 Slim negli USA in bundle con Spider-Man 2. Tuttavia, a seguito delle informazioni rilasciate dall'insider, erano emersi alcuni dubbi circa la sua finestra di rilascio. Però, gli ultimi rumor alimentano le speculazioni: PS5 Slim potrebbe arrivare a novembre.

Più nel dettaglio, sembrerebbe esservi una risposta alle perplessità sopraggiunte con le indiscrezioni di cui sopra: secondo alcuni report, PlayStation 5 Slim dovrebbe arrivare nei negozi l'8 novembre. Quella sarà la data del day one della revisione hardware della periferica di casa Sony, ma non l'unico, perché dopo qualche giorno giungerà un ulteriore bundle per i nuovi utenti intenzionati a compiere il primo passo nella next-gen.

L'8 novembre sarà il turno di PlayStation 5 e Marvel's Spider-Man 2: il contenuto tutto in uno (console + gioco) verrà venduto, sempre a detta dei rumor, ad un prezzo di 560 dollari americani. Invece, a distanza di due giorni, arriverà sugli scaffali dei propri rivenditori di fiducia anche il bundle contenente PlayStation 5 Slim e Modern Warfare III, la prossima grande avventura sparatutto targata Activision.

Dopo aver messo a confronto PlayStation 5 con la nuova PS5 Slim per le dimensioni e design, è tempo di attendere ancora alcune settimane prima di poter mettere le mani sulla revisione hardware attesa da molti. Sarete tra gli acquirenti di PlayStation 5 Slim, terrete la vecchia console o non siete ancora interessati alla next-gen tartata Sony? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.