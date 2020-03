PlayStation 5: Sony afferma che il Coronavirus non inciderà sul lancio della console

Nonostante la diffusione del Coronavirus continui ad incidere negativamente sull'industria dei videogiochi, Sony ha precisato, seppure provvisoriamente, che il lancio di PlayStation 5 rimane fissato per la fine del 2020.

Un report recentemente pubblicato da Bloomberg illustra nel dettaglio i problemi finanziari che l'azienda si prepara ad affrontare ed include un commento sul lancio di PlayStation 5. Un rappresentate di Sony ha infatti chiarito che la società "non prevede un impatto notevole" sull'uscita della prossima console next-gen del colosso giapponese. Tuttavia, la nota sottolinea come il virus abbia ridotto le capacità produttive, costringendo Sony a rivedere le stime di profitto al ribasso. Sebbene le fabbriche cinesi stiano infatti tornando operative, la catena di approvvigionamento sembra risentire della mancanza di componentistiche hardware e le strutture in Malesia e in Regno Unito rimangono ancora chiuse.

Intanto, Sony Interactive Entertainment ha annunciato la riduzione della velocità di download su PlayStation Network anche sul territorio americano, adeguando la situazione ai provvedimenti già presi per l'Unione Europea. Anche il CEO di GameStop ha detto la sua circa il possibile ritardo di PlayStation 5 e Xbox Series X.