PlayStation 5: Sony annuncia il DualSense Edge, controller pro di nuova generazione

In maniera del tutto inaspettata, Sony ha occupato un piccolo slot sul palco dell'Opening Night Live, l'evento principale della Gamescom 2022 presentato da Geoff Keiglhey. L'annuncio ha riguardato una nuova periferica per PlayStation 5, ovvero il DualSense Edge Wireless Controller.

Il trailer d'annuncio del dispositivo lascia intuire che si tratta dell'equivalente dell'Elite controller di Xbox Series X|S per la console di ultima generazione targata Sony. Il DualSense Edge Wireless Controller sembra integrare tasti sulla parte posteriore, la possibilità di modificare gli stick analogici e quella di alterare tramite uno switch l'intensità dei grilletti con tre diverse opzioni. Anche il touchpad sembra avere un aspetto diverso e la colorazione è nera, a differenza della versione standard del controller.

Al momento non si conoscono tutti i dettagli sul dispositivo e nel trailer non sono state incluse le informazioni riguardanti la finestra di lancio e il prezzo. In ogni caso non è da escludere che ulteriori approfondimenti sul controller arriveranno nelle prossime settimane, magari in un evento a tema PlayStation. A tal proposito, sono sempre più insistenti i rumor sull'atteso State of Play di PlayStation a settembre.