PlayStation 5 costa di più in Europa da oggi, Sony annuncia l'aumento di prezzo

Era nell'aria già da un po' di tempo, ma adesso è ufficiale: PlayStation 5 va incontro ad un aumento di prezzo. La conferma arriva direttamente da Jim Ryan attraverso le pagine del PlayStation Blog, dove spiega le ragioni dietro la mossa presa da Sony.

La PlayStation 5 Standard con lettore ottico avrà ora un prezzo pari a 549,99 euro, mentre l'edizione Digital costerà 449,99 euro. L'aumento si applica ai territori di Europa, Medioriente, Africa, Canada, America Latina e Asia del Pacifico; nessun aumento, invece, per gli Stati Uniti. Ryan spiega che i motivi sull'aumento sono collegati all'attuale situazione economica globale e l'aumento dell'inflazione. La decisione avrà effetto immediato: già da adesso, quindi, viene applicato il nuovo prezzo di listino per entrambe le versioni di PS5.

Nelle scorse settimane aveva fatto molto discutere il no comment di Sony sull'aumento di prezzo per PS5 durante l'ultimo incontro con gli azionisti, interpretato da molti come un segno del possibile cambiamento al rialzo per le piataforme del colosso nipponico. I timori si sono infine concretizzati, alla luce delle tante difficoltà dovute alla crisi economica e, probabilmente, anche ai problemi relativi alla scarsa reperibilità dei semiconduttori che affligge da tempo il mercato.

In ogni caso Sony punta ad incrementare la produzione di PS5 in modo tale da farsi trovare pronta per la prossima stagione natalizia.