PlayStation 5: Sony brevetta una 'guida virtuale' per completare i giochi difficili

Il 30 dicembre scorso, l'ente statunitense preposto alla gestione e alla classificazione dei brevetti ha ottemperato alla richiesta avanzata da Sony nel giugno del 2020 per depositare un patent che sembra preannunciare delle importanti novità per le Schede Attività di PS5 e le relative funzioni integrate nel firmware.

Il brevetto in questione descrive infatti un sistema di "guida virtuale" per aiutare gli utenti a completare i videogiochi troppo difficili. La documentazione allegata da Sony Interactive Entertainment al patent appena registrato negli USA illustra per sommi capi il funzionamento di questo sistema, specificando che si tratta di una sorta di "coaching che offrirà metodi e consigli ai giocatori per istruirli sull'approccio al gameplay".

La guida virtuale descritta da Sony sembra ricalcare il sistema, al momento non pienamente sfruttato in tutti i titoli, delle Schede Attività di PlayStation 5: nel brevetto di sottolinea infatti come la guida sarà in grado di fornire suggerimenti tramite la visualizzazione dall'interfaccia di schede e registrazioni in overlay che aiuteranno i giocatori ad aumentare le proprie abilità in determinati contesti.

Il "coach virtuale" illustrato dal patent dovrebbe entrare in funzione solo quando il giocatore scenderà al di sotto di una "soglia di abilità" determinata, supponiamo, da fattori come il numero di Game Over, i colpi inferti dai nemici al proprio alter-ego o il lasso di tempo trascorso nel medesimo livello. Come ogni altro brevetto, naturalmente anche in questo caso non è chiaro se e quando la nuova "guida virtuale" di Sony verrà implementata nel firmware di PS5.

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte del colosso tecnologico giapponese, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sistema e, più in generale, delle funzioni integrate nella dashboard di PlayStation 5. Per rimanere in tema di console nextgen, qui trovate l'analisi di DF sul primo anno di PS5 e Xbox Series X/S.