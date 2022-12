PlayStation 5: Sony brevetta un sistema per migliorare la qualità della chat vocale

Proprio come Microsoft e il sistema di soppressione del rumore su Xbox Series X/S, anche Sony guarda con estremo interesse alle innovazioni tecnologiche che promettono di migliorare la qualità delle comunicazioni tra giocatori su PlayStation 5.

L'ultimo brevetto depositato da Sony descrive appunto un sistema che, se implementato in 'contesti ludici' come quelli offerti da determinate tipologie di videogiochi, promette di migliorare sensibilmente la qualità della chat vocale.

La documentazione allegata al patent rimarca l'interesse del colosso tecnologico giapponese per i sistemi più evoluti di soppressione del rumore, specie se applicati in ambito videoludico per migliorare la qualità delle comunicazioni che intercorrono tra giocatori che partecipano alla medesima lobby multiplayer.

Nel brevetto, Sony spiega quindi di voler servirsi di questi sistemi, come pure della maggiore sensibilità delle cuffie e dei microfoni di ultima generazione, per analizzare l'audio ambientale e ridurre i rumori determinati, ad esempio, dal rombo di un motore in un racing game o dagli spari e dalle esplosioni che riecheggiano in un FPS. In attesa di scoprire quali saranno le future implementazioni di questa tecnologia, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggerela nostra recensione delle cuffie Pulse 3D di Sony.