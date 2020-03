PlayStation 5: da Sony un chiarimento sulla retrocompatibilità PS4

Nonostante la presentazione di PlayStation 5 abbia chiarito molti aspetti legati alle specifiche tecniche, restano ancora dei dubbi riguardo la retrocompatibilità di PS5 con i giochi PlayStation 4, proviamo a fare chiarezza.

Inizialmente Mark Cerny ha parlato di compatibilità "con quasi tutti i giochi del catalogo PS4" mentre in seguito la situazione è diventata piuttosto confusa quando si è accennato alla compatibilità al lancio con i 100 titoli PS4 più giocati e popolari.

Riportiamo a tal proposto una dichiarazione pubblicata sulle pagine del PlayStation Blog italiano: "siamo lieti di confermare che le funzioni di retrocompatibilità funzionano correttamente. Di recente abbiamo dato un’occhiata ai primi 100 titoli per PS4 per tempo di gioco complessivo e ci aspettiamo che quasi tutti siano giocabili su PS5 al momento del lancio. Su PS4 sono stati pubblicati oltre 4000 giochi: continueremo a effettuare test e nel corso del tempo espanderemo la retrocompatibilità a sempre più titoli."

Nessuna dichiarazione invece per quanto riguarda l'eventuale compatibilità con i giochi PS1, PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP/PS Vita, ipotesi rumoreggiate in passato da alcuni insider ma di fatto mai confermate in alcun modo da Sony. PS5 uscirà durante l'autunno 2020, in tempo per la stagione natalizia, data di uscita e prezzo di lancio non sono stati resi noti.