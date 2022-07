PlayStation 5, Sony conferma: addio a una funzione esclusiva della console

Mentre prosegue la fase di beta testing del firmware di PS5 con 1440p e Game List, i canali di supporto ufficiali di Sony ci informano che una delle funzionalità esclusive dell'ultima famiglia di console del colosso tecnologico giapponese sta per essere accantonata.

Nell'ottica di un costante aggiornamento delle funzioni fruibili dall'utenza di PlayStation 5, il supporto ufficiale dell'azienda nipponica preannunciano l'imminente chiusura di una speciale funzionalità social promossa da Sony sin dai mesi che hanno preceduto il lancio della console.

Nella nota appena condivisa dal supporto di Sony sul sito PlayStation.com si legge infatti che "nell'autunno del 2022 la funzionalità Riconoscimenti non sarà più supportata su PlayStation 5, in quanto non ha prodotto il livello di utilizzo sperato. Stiamo quindi spostando il nostro focus. Incoraggiamo la community a continuare a inviare messaggi positivi gli uni agli altri".

Pensata originariamente per dare modo agli utenti di relazionarsi e incoraggiare con dei messaggi speciali i giocatori incontrati nelle modalità multiplayer di alcuni titoli, gli strumenti social correlati all'utilizzo dei Riconoscimenti di PlayStation 5 sono passati praticamente inosservati: la scarsa popolarità di questa funzione ha perciò spinto Sony a decretarne il definitivo abbandono per indirizzare gli sforzi dei propri programmatori verso altri aspetti più importanti dei futuri update del software di sistema di PS5. Cosa ne pensate della decisione presa da Sony con la cancellazione in autunno dei Riconoscimenti? Fatecelo sapere con un commento.