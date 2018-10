PlayStation 5: Sony conferma la necessità di lanciare un hardware di nuova generazione

Come riportato sul forum di ResetERA, sul Financial Times è stato pubblicato un articolo dedicato al futuro di PlayStation 4, con tanto di breve dichiarazione da parte di Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Corporation, il quale conferma l'esistenza di un hardware di nuova generazione.

"A questo punto, posso dire che è necessario per noi avere un hardware di nuova generazione", queste le parole di Kenichiro Yoshida riportate dal FT, il CEO non ha però citato direttamente il nome PlayStation 5. Ovviamente non si tratta di una sorpresa in termini assoluti ma questa è la prima volta che una figura chiave di Sony si esprime in maniera così netta sull'argomento, seppur utilizzando termini piuttosto vaghi.

Nei mesi scorsi John Kodera, CEO di Sony Interactive Entertainment, aveva dichiarato che "PlayStation 4 è entrata nell'ultima fase del suo ciclo vitale" e in molti hanno ipotizzato che un nuovo hardware targato Sony possa arrivare nel 2020 o 2021, al momento però non ci sono conferme a riguardo. Alcuni rumor vorrebbero la presentazione di PlayStation 5 in programma a febbraio 2019 e la cancellazione della PlayStation Experience di dicembre potrebbe essere il segnale della possibile volontà di accelerare i lavori sulla nuova console.