PlayStation 5: Sony avrebbe discusso un aumento di prezzo dei giochi sopra agli 80 euro

Negli ultimi mesi ha tenuto banco il discorso sull'aumento di prezzo dei videogiochi per PlayStation 5. Stando ad un recentissimo report di Bloomberg , Sony avrebbe discusso margini ancora superiori prima di stabilirsi sull'attuale soglia dei 70 dollari per il mercato americano.

Da tempo sappiamo infatti che la tanto attesa next-gen, oltre alle varie novità tecnologiche, porterà un sostanziale aumento dei prezzi sui singoli titoli first-party che passeranno dagli attuali 60 a ben 70 dollari sul mercato americano, con ovvie ripercussioni anche in Europa dove il prezzo arriverà a circa 80 euro. Stando a quanto riportato da Bloomberg, prima di raggiungere il compromesso dei 10 dollari di aumento, Sony avrebbe discusso un salto ancora più grande: tale informazione sarebbe stata comunicata da alcuni dirigenti del colosso nipponico che non hanno però voluto svelare i dettagli della "trattativa".

In ogni caso, sappiamo che la nuova soglia di prezzo fissata da Sony sarà quella dei 70 dollari (80 euro da noi) per i titoli first-party con alcune eccezioni che verranno valutate caso per caso. Già nella settimana di lancio infatti i prezzi non sono uniformi: Spider-Man Miles Morales costerà circa 60 euro, mentre la versione Ultimate Edition arriverà a 80 euro, con Sackboy: A Big Adventure che si fermerà a 70 euro.

Insomma, alla luce di queste informazioni, il peso della next-gen sui portafogli degli utenti sarebbe potuto essere addirittura maggiore. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che durante la settimana abbiamo programmato una serie di live su Twitch in compagnia di PlayStation 5.