PlayStation 5: Sony inizierà a vendere direttamente la console a novembre, solo negli USA

Sony Interactive Entertainment America ha annunciato che dal mese di novembre e per tutta la Holiday Season (scorte permettendo) venderà direttamente PS5 e PS5 Digital Edition sul sito ufficiale di PlayStation, gestendo così direttamente la vendita e la spedizione.

L'iniziativa è limitata ai soli Stati Uniti e solo per il periodo natalizio, chiunque risieda in Nord America ed abbia un ID PSN attivo può registrarsi sul sito ufficiale e mettersi in coda con la speranza di venire selezionato per poter acquistare una console.

Sony fa sapere che i fortunati acquirenti verranno selezionati "in base alle precedenti attività con PlayStation", un criterio in realtà non troppo chiaro e che rischia di premiare solamente gli utenti più fedeli, inoltre viene reso noto che ogni cliente potrà comprare una sola console e un massimo di due controller, oltre ad un accessorio a scelta tra cuffie Pulse 3D Wireless e telecomando Media Remote.

Al momento ribadiamo come questa iniziativa sia valida solamente negli Stati Uniti e non ci sono conferme riguardo ad una possibile estensione in Europa, sono in molti però a sperare che per Natale Sony possa rifornire con maggiori scorte i rivenditori online così da poter soddisfare parte della richiesta per le festività nonostante le difficoltà produttive.