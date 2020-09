PlayStation 5: Sony invita alla calma scatenando la risposta ironica dei fan

Mentre stampa specializzata, insider e fan di tutto il mondo tentano pronostici più o meno credibili sul prezzo e sulla data di uscita della nuova PlayStation 5, Sony ha pubblicato un post che sembra richiamare alla calma.

Sull'account Twitter ufficiale di PlayStation il colosso giapponese ha pubblicato una breve scena relativa a Ghost of Tsushima che mostra il celebre protagonista Jin alle prese con un rilassante bagno in una delle tante piscine termali naturali disseminate nell'isola, accompagnata da un testo che recita "Find some time to relax and reflect" ovvero "Trova il tempo per rilassarti e riflettere".

I fan hanno subito interpretato il messaggio declinandolo al grande hype che circola intorno al prezzo e alla data di uscita ufficiale delle due versioni della nuova PlayStation 5, riempiendo di messaggi, battute e anche qualche parola di troppo l'intero thread. Anche il noto analista Daniel Ahmad si è lasciando andare all'ironia. Insomma, gli utenti non sembrano decisi ad accogliere l'invito alla calma di Sony.

Intanto le voci sul prossimo State of Play continuano a popolare il web: stando agli ultimi rumor il nuovo evento di Sony dovrebbe essere annunciato a breve e per alcuni potrebbe avvenire addirittura il 9 settembre. Altre voci puntano invece alla settimana tra il 17 e il 24 settembre. Non rimane che attendere l'annuncio ufficiale.