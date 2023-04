PlayStation 5, Sony non si ferma: si punta alle 25 milioni di unità vendute per quest'anno

L'ultimo trimestre di Sony e PlayStation 5 è stato quasi da record, complice il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi di vendita dapprima stabiliti. Questo è accaduto soprattutto grazie agli incredibili risultati conseguiti dalla console ammiraglia di casa Sony, con le sue 38.4 milioni di piattaforme distribuite in tutto il mondo.

Non a caso, infatti, PlayStation 5 è la prima home console che ha venduto 500 milioni di unità e ciò dimostra l'importanza del marchio PlayStation nella storia del medium videoludico. Tuttavia, Sony vola ancora alto, soprattutto a fronte dei prossimi obiettivi finanziari posti dall'azienda: con i ricavi dei giochi aumentati del 33% fino a 26,5 miliardi di dollari, la compagnia punta alle 25 milioni di unità di PS5 da piazzare nell'anno fiscale in corso.

Ciò è correlato anche al superamento delle aspettative, come detto in precedenza, a seguito degli ultimi dati commerciali della console: PlayStation 5 ha venduto più delle 18 milioni di unità previste per lo scorso anno fiscale. Proprio per questo, il direttore Hiroki Totoki ha dichiarato di voler raggiungere e superare il piazzamento di 25 milioni di console nel mercato internazionale. Come affermato da lui stesso, "Il motivo per cui crediamo che sia possibile è che i clienti che posseggono PS4 esistono già ora e l'utilizzo della PS4 li porta a voler passare a PS5".

"Sulla base di questi dati", continua ancora Totoki,"crediamo che 25 milioni di unità entro quest'anno discale sia un traguardo che possiamo raggiungere". I risultati conseguiti dalle console del marchio PlayStation lasciano quindi sperare e pensare che la next-gen possa ingranare ancor di più, tagliando il traguardo sopracitato nel corso dell'anno fiscale iniziato da poco. L'aumento dei costi di sviluppo dei giochi (che si intravede nella qualità tecnico-visiva dei titoli di ultima generazione) e dei fondi stanziati per nuove acquisizioni in casa PlayStation, sono solo due dei tanti aspetti che porteranno ad un incremento di PS5 piazzate in tutto il mondo secondo la dirigenza di Sony.