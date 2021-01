PlayStation 5: Sony ha regalato un DualSense personalizzato ai propri dipendenti

I vertici di Sony hanno deciso di premiare il team responsabile del lancio di PlayStation 5 per il grande successo di vendite con uno speciale controller DualSense personalizzato che entrerà a far parte dei cimeli esclusivi di questa generazione di console.

Mentre molti dei fan in giro per il mondo sono ancora in attesa di ricevere la propria console next-gen, i fortunati possessori di PlayStation 5 chiedono a gran voce la possibilità di personalizzare il proprio setup, magari con qualche variante proprio del DualSense. Il nuovo controller al momento è infatti disponibile solo nella colorazione classica in bianco e nero. Per questo motivo lo speciale controller esclusivo regalato da Sony ai membri del team responsabile del lancio di PS5 potrebbe far gola a molti: mostrato dal responsabile dei prodotti PlayStation Joey Rabbitt, il lussuoso DualSense vede il normale frontalino nero sostituito da una placca dorata con la scritta "PS5 launch team" in bella vista nella parte sinistra. Molto probabilmente questa particolare variante rimarrà un'esclusiva e sarà interessante scoprire se altri team hanno ricevuto esemplari personalizzati.

Intanto i giocatori italiani in attesa della propria PS5 rimangono in trepidante attesa. Mentre i rivenditori italiani mantengono il silenzio, negli USA sono appena arrivate nuove scorte della richiestissima console.