PlayStation 5: Sony registra un brevetto per il ray tracing accelerato

Sony Interactive Entertainment ha registrato un nuovo brevetto che sembra suggerire chiaramente il possibile arrivo di ottimizzazioni per la tecnologia ray tracing, una delle feature peculiari dei giochi e piattaforme next-gen.

Nello specifico, il brevetto parla di "sistema e metodo per ray tracing accelerato" e di "sistema e metodo per ray tracing accelerato con operazioni asincrone". Non ci sono però ulteriori dettagli più approfonditi su come dovrebbe funzionare la nuova tecnologia, così come non è del tutto scontato che Sony la metta in pratica, considerato che già in occasioni precedenti il colosso giapponese aveva registrato brevetti poi rimasti inutilizzati. Il ray tracing resta tuttavia una delle caratteristiche tecniche più interessanti ed apprezzate dal pubblico con l'avvento della next-gen, pertanto è verosimile che nel prossimo futuro la sua implementazione nei nuovi giochi possa essere ulteriormente perfezionata in modo da garantire effetti visivi ancora più spettacolari e credibili.

In ogni caso l'azienda continua a pensare costantemente a nuove migliorie: di recente Sony ha lanciato l'upload automatico dei contenuti PS5 sull'app mobile, permettendo così di caricare foto e video presi dalla console in maniera ancora più agevole. Nel frattempo sembra che un nuovo PlayStation State of Play arriverà a marzo 2022, almeno stando alle dichiarazioni di alcuni insider che si dicono "sicurissimi" di questa eventualità.