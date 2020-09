PlayStation 5, a sorpresa ecco il nuovo spot italiano!

A sorpresa, Sony ha pubblicato un nuovo spot (disponibile anche in italiano) di PlayStation 5 che pone l'accento sulle potenzialità della console next-gen, come l'elevato livello di immersione, uno degli obiettivi del colosso giapponese per la nuova generazione.

"Vivi l’esperienza di caricamento velocissimo, una profonda immersione nel gioco grazie al feedback tattile, ai grilletti adattivi e all’audio 3D e una nuovissima generazione di incredibili giochi per PlayStation."

Il video mostra alcune sequenze tratte da giochi già noti come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, in 30 secondi Sony riassume i punti di forza della nuova PS5, tra cui il feedback aptico e l'Audio 3D, fattore quest'ultimo che aiuterà ad aumentare l'immersione nel mondo di gioco.

Purtroppo ancora nessun dettaglio su prezzo e data di uscita, secondo alcuni rumor Sony dovrebbe tenere un nuovo evento PlayStation a settembre e in questa occasione ne sapremo di più, al momento tutto tace anche per quanto riguarda l'apertura dei preordini presso i principali rivenditori.

