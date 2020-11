PlayStation 5: ecco quanto spazio è disponibile sull'SSD

Con la scadenza dell'embargo di PlayStation 5 è ora possibile avere una risposta ad una delle domande più frequenti degli appassionati in procinto di acquistare la console Sony: lo spazio disponibile sull'SSD.

A questo proposito, ecco di seguito un estratto della nostra recensione di PlayStation 5 scritta da Francesco Fossetti:

"Esplorando le schermate di sistema è possibile finalmente scoprire anche quant'è lo spazio di archiviazione disponibile, e bisogna ammettere che PlayStation 5, su questo fronte, non brilla. Circa 667 GB di spazio restano sull'SSD dopo la formattazione, ed è sufficiente una decina di giochi installati per 'ingolfare' il sistema."

Eliminando quindi Astro's Playroom, che vi ricordiamo è preinstallato su tutte le unità ed è quindi possibile giocarlo gratuitamente, si hanno a disposizione circa 667 GB sull'SSD. Si tratta di un quantitativo di spazio non incredibile ma che in futuro potrà essere espanso grazie al supporto di SSD con standard M.2. Va però precisato che al lancio di PS5 non saranno supportate le espansioni dell'SSD.

