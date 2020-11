PlayStation 5: spedizioni e consegne in Italia, aspettiamo le vostre segnalazioni

PlayStation 5 è già uscita negli Stati Uniti e in altri territori chiave da qualche giorno ma arriverà in Europa solamente il 19 novembre, manca poco quindi! Molto presto i principali rivenditori italiani dovrebbero iniziare le spedizioni così da garantire la consegna puntuale al day one.

Al momento sembra che nessun retailer abbia iniziato a spedire PlayStation 5 ai clienti e di fatto nessun ordine risulta evaso, almeno stando alle testimonianze di questi ultimi giorni. Nel weekend oppure al più tardi a inizio settimana però le cose dovranno necessariamente cambiare, con Amazon, Mediaworld, Euronics, Unieuro, GameStop e altri negozi che inizieranno a spedire le console.

Su Amazon gli ordini riportano una data di consegna compresa tra il 19 e il 23 novembre, come sempre il colosso dell'eCommerce farà di tutto per garantite l'arrivo della console al day one e anche altre catene dovrebbero muoversi con rapidità, salvo problemi e ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus, dal 15 novembre infatti altre due regioni (Campania e Toscana) diventeranno rosse mentre altre passeranno dal giallo all'arancione.

Noi come sempre aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio commenti qui sotto, fateci sapere quando il vostro ordine verrà spedito e sopratutto quando il pacco verrà consegnato. Molti di voi avranno sicuramente già ricevuto i giochi e gli accessori... adesso manca solo la console!