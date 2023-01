PlayStation 5: da Spider-Man 2 a RE4 Remake, un video elenca i giochi più attesi del 2023

Dopo l'annuncio dell'Xbox Developer Direct da parte di Microsoft, anche Sony rimette in moto la poderosa macchina promozionale del team PlayStation e lo fa oliando gli ingranaggi con l'hype della community per questo 2023 davvero ricco di videogiochi in arrivo, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.

Il nuovo trailer confenzionato dal colosso tecnologico giapponese mostra il caleidoscopico multiverso delle esclusive first party e dei principali giochi multipiattaforma che, da qui ai prossimi mesi, faranno a gara per catturare le attenzioni (e attentare al portafogli) degli utenti PS4 e PlayStation 5.

Basta dare un'occhiata al video per farsi un'idea della mole spropositata di esperienze interattive in arrivo su piattaforme PlayStation nel corso del 2023, da Marvel's Spider-Man 2 a Resident Evil 4 Remake passando per Final Fantasy 16 e Hogwarts Legacy. Eccovene un elenco esaustivo:

Final Fantasy XVI

Horizon Forbidden West - espansione Burning Shores

Marvel's Spider-Man 2

Assassin's Creed Mirage

Resident Evil 4 Remake

Forspoken

Suicide Squad: Kill the Justice League

Dead Space Remake

Stellar Blade

Street Fighter 6

Star Wars Jedi: Survivor

Alone in the Dark

Firewall Ultra (PS VR2)

Pacific Drive

The Lords of the Fallen

Horizon Call of the Mountain (PS VR2)

Destiny 2: Lightfall

Eternights

Tchia

SEASON: A letter to the future

SYNDUALITY

Hogwarts Legacy

WILD HEARTS

E voi, quali videogiochi attendete maggiormente su PlayStation 5 e PS4? Da qui ai prossimi mesi, ovviamente, l'elenco stilato da Sony crescerà ancora per fare spazio ai titoli non ancora svelati. Chissà, magari già dal rumoreggiato PlayStation State of Play d'inizio 2023 citato dalle immancabili 'gole profonde'.