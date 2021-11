PlayStation 5: spuntano i brevetti delle cover originali per la console targata Sony

Ad un anno dall'uscita di PlayStation 5 sono stati finalmente resi pubblici i brevetti ufficiali delle cover personalizzabili per la celebre console next-gen targata Sony. Ovviamente le speculazioni sul prossimo arrivo dei frontalini originali non si sono fatte attendere.

I brevetti delle cover ufficiali per PlayStation 5 sono stati depositati presso lo United States Patent and Trademark Office e portati alla luce dal portale OpAttack. I documenti originali di Sony descrivono "un design ornamentale per un dispositivo elettronico" e mettono in mostra diversi schemi dei frontalini da punti di vista differenti. Il brevetto lascia quindi pensare che il colosso giapponese preveda di produrre direttamente le cover originali per la propria console, anche se non è escluso che la mossa di Sony serva solo a tutelarsi legalmente nei confronti dei produttori di terze parti.

Nel corso dell'ultimo anno infatti Sony ha intrapreso una serie di azioni legali contro alcuni produttori "colpevoli" di aver sviluppato e venduto i frontalini di ricambio per PlayStation 5. In particolare il contezioso ha penalizzato Platestation.com che ha prima cambiato nome in Customize My Plates e poi è stata costretta a chiudere tutti gli ordini. L'azienda ha infine fatto ricorso al crowfunding per rendere più complicate le cose a Sony ma il "trucco" non sortito i risultati sperati.

Rimaniamo quindi in attesa di un eventuale annuncio ufficiale. Nel frattempo Sony ha esteso il supporto al DualSense e DualShock 4 su Android 12.