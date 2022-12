PlayStation 5 Standard in vendita da GameStop il 22 dicembre: tutti i dettagli del bundle

Conclusa l'iniziativa commerciale legata ai bundle PS5 in vendita il 21 dicembre da GameStop, la divisione italiana della nota catena commerciale conferma la disponibilità di un nuovo restock di PlayStation 5 Standard in bundle con giochi e accessori

Terminata la fase di prenotazione aperta ai soli possessori di tessera GS Pro Club, il sito ufficiale di GameStop Italia conferma la disponibilità dei nuovi bundle PlayStation 5 Standard per tutti coloro che desiderano acquistare la versione 'maggiore' della console Sony di nuova generazione.

La nuova offerta confezionata da GameStop Italia è legata alla vendita di bundle di PlayStation 5 Standard dal prezzo di 799,98 euro. Il bundle comprende il modello di PlayStation 5 dotato di lettore di dischi, le versioni fisiche su disco di God of War Ragnarok, FIFA 23, Need for Speed Unbound e Saints Row, oltre alla Base di Ricarica Big Ben per controller DualSense e le Cuffie Sades 708 GT.

I curatori del portale ufficiale di GameStop Italia ricordano che la promozione è valida solo Online e fino a esaurimento scorte, con un limite di un bundle PS5 per cliente: eventuali ordini multipli e/o non conformi saranno annullati. In calce alla notizia trovate il link al sito di GameStop Italia con tutte le indicazioni per acquistare il nuovo bundle PlayStation 5 Standard.