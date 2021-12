PlayStation 5, nuovo stock in vendita da GameStop il 22 dicembre: come acquistare

Siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5? Allora cercate di non prendere appuntamenti domani pomeriggio, poiché GameStop ha appena fatto sapere che metterà in vendita un nuovo stock di console.

Con una mail inviata agli iscritti alla propria newsletter (consultabile anche online a questo indirizzo), GameStop ha fatto sapere che domani 22 dicembre darà il via alla vendita di nuove scorte di PlayStation 5. L'orario preciso non è stato rivelato: il rivenditore si è limitato a dare appuntamento a tutti gli interessati alle ore 16:00 sul canale Twitch GameStoopIT per una nuova puntata di GameStop TV di Kobe e Kafkanya con ospite Gabriella Ciliberti. Nella seconda parte della trasmissione verrà annunciata la possibilità di acquistare "pochissimi pezzi" online su www.gamestop.it attraverso un link dedicato.

Non è chiaro quale sarà il modello di PS5 che verrà messo in vendita, inoltre GameStop specifica che "L'acquisto è riservato esclusivamente ai possessori di GS+ e limitato ad una console per cliente, acquisti multipli non saranno evasi". La vendita andrà avanti fino all'esaurimento delle scorte limitate, inoltre GameStop si riserva il diritto di cancellare tutti gli ordini che includono console non acquistate secondo le modalità prefissate.