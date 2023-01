PlayStation 5: streaming per giochi PS5 e Discord con l'update di marzo, per Tom Henderson

Stando agli ultimi avvistamenti, sembra proprio che Sony distribuirà un nuovo update firmare di PS5 a marzo con una fase Beta prevista invece per il mese di febbraio. Il noto insider Tom Henderson è intervenuto per anticipare alcune delle novità potenzialmente in arrivo con l'aggiornamento.

L'update, attualmente previsto per l'8 marzo 2023 secondo l'insider, includerà l'integrazione completa di Discord annunciata originariamente nel 2021. Oltre a questo, le fonti in contatto con Insider Gaming hanno rivelato che i giochi per PlayStation 5 saranno anche riproducibili in streaming su sulla console current gen di Sony tramite cloud streaming (utile in caso vogliate risparmiare spazio sull'SSD). Conosciuta internamente con il nome Cronus, Henderson afferma che questa funzione sarà inclusa nel Tier Premium del PlayStation, e che è in fase di sviluppo e test da diversi mesi.

Sebbene altri indizi conducano a febbraio, Insider Gaming dichiara che la beta pubblica per l'aggiornamento 7.00 di Playstation 5 inizierà già nei prossimi giorni, con la data di completamento che coinciderà con il 30 gennaio. Tuttavia, le fonti di Henderson hanno affermato che i beta tester non saranno in grado di utilizzare la funzionalità di integrazione di Discord durante questa beta. Non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Sony.

Una ricerca ha svelato che PS5 è la console principale per il 71% dei giocatori UK che ce l'hanno.