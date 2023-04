PlayStation 5, il successo non si ferma e conquista il podio di vendite in Giappone

PlayStation 5 ha compiuto la sua marcia trionfale in Giappone lo scorso mese, aggiudicandosi un importantissimo primo posto nel mercato della Terra del Sol Levante per l'hardware di casa Sony. Il successo di PS5 non accenna minimamente ad arrestarsi, come dimostrato dagli ultimi dati di vendita provenienti dall'oriente.

Molto bene anche per la recente esclusiva Nintendo approdata su Nintendo Switch: Kirby's Return to Dreamland Deluxe ha conquistato il Giappone a marzo e continua a farlo secondo le stime relative alla zona geografica in questione. Kirby e PS5 si aggiudicano quindi il primo posto, rispettivamente, per la sezione software e hardware del mercato di riferimento, ma quali altri nomi figurano in lista? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo.

Giochi più venduti in Giappone

[NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) –16,458. Le vendite totali ammontano a 373,615 unità;

[PS4] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) – 11,472. Le vendite totali ammontano a 113,447 unità;

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,991. Le vendite totali si attestano sulle 5,234,484 copie vendute;

[NSW] Pokemon Scarlatto & Pokemon Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) – 9,812. In totale, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto 4,981,875 unità;

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 8,712. Le stime riportano un totale di copie vendute pari a 3,978,347;

[PS5] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) – 8,301. La produzione Capcom raggiunge il totale di 116,473 unità.;

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7,718. Il colosso senza tempo raggiunge il totale di 3,098,860 unità vendute per la console ibrida di Nintendo;

[NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 5,5556. Le vendite totali ammontano a 1,050,826 unità;

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4,916, di cui 5,160,598 copie totali;

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 4,019. Le vendite totali raggiungono il risultato di 1,208,034 unità.

Console vendute in Giappone

PlayStation 5 – 39,836, di cui 2,826,327 totali;

Switch OLED Model – 37,536. Il valore totale è pari a 4,181,349 unità;

Switch – 8,991, di cui 19,261,351 totali;

PlayStation 5 Digital Edition – 6,369. Il valore totale per il mercato giapponese ammonta a 455,911 piattaforme;

Switch Lite – 5,983. Le stime rivelano che la console portatile di Nintendo ha venduto un totale di 5,270,208 pezzi;

PlayStation 4 – 1,211, di cui 7,864,825 totali;

Xbox Series X – 739. Il numero totale di console vendute si attesta sulle 184,436 unità;

Xbox Series S – 178 unità, di cui 251,277 totali sul suolo giapponese;

New 2DS e Nintendo 2DS – 64, di cui 1,191,170 totali.

I risultati dimostrano la grande crescita di PlayStation sul suolo Giapponese, luogo ove il brand videoludico di Sony ha sempre riscosso un importantissimo successo, anche a fronte della crescita sempre più rilevante della concorrenza (vedasi le unità totali di Xbox Series X e Series S).