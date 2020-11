PlayStation 5, il successo si protrarrà anche per 7 anni: parla Jim Ryan

Il lancio della console di nuova generazione di casa Sony è stato un successo, con i preordini e gli acquisti che hanno presto reso PlayStation 5 completamente sold-out.

Nel riflettere su quello che sarà il futuro del settore videoludico, Jim Ryan, CEO di Sony PlayStation, si è detto ottimista sul potenziale di PlayStation 5 e sulla capacità di quest'ultima di dimostrarsi un prodotto di successo nel corso dei prossimi anni. "Ho speso molta della mia vita in PlayStation a sentire persone che dirmi che quella generazione sarebbe stata l'ultima perché qualcos'altro stava per rendere obsoleto il modello delle console. - ha raccontato il dirigente - Sono certo che queste persone siano estremamente sagge e molto intelligenti, ma ad oggi non hanno avuto ragione".



Ricordando la serietà e l'impegno con cui Sony ha presentato al pubblico il nuovo hardware, Jim Ryan si è detto "estremamente positivo sul futuro che attende PS5 nel corso dei prossimi cinque, sei, sette anni". E per quanto riguarda il lungo periodo? "Penso che il cloud diventerà probabilmente più importante nel corso di alcuni anni, anche se ci sono ancora sfide legate al modello business e alla tecnologia. - ha riconosciuto Jim Ryan - Mentre ciò accadrà continueremo i nostri studi e i nostri investimenti, osservando il processo con attenzione".



Nel frattempo, il pubblico si chiede quando saranno disponibili nuove scorte di PS5.